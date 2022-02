Catania Operosa - La fiorente attività industriale nell'800

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata al periodo più fiorente vissuto dalla Catania ottocentesca. Accompagnati dalla guida turistica Vanessa Motta, andremo alla ricerca delle storie dei grandi affari e dei fallimenti che muovevano l’anima di Catania, in passato grande città commerciale del sud. Il trekking urbano inizierà da piazza Cutelli, dopo una breve incursione alla Civita, passeggeremo verso la zona della Stazione Centrale, per le strade che ancora ricordano le grandi imprese e le ricchezze ormai perdute.

Esploreremo insieme quello che resta dell’antica area industriale di Catania, che ancora odora di zolfo. La visita si concluderà dopo circa due ore e mezzo in piazza Martiri della Libertà. Percorso: piazza Cutelli, Piazza San Francesco di Paola (e casa Vaccarini in esterno), piazza Lupo, piazza Falcone (palazzo fischetti esterno), corso Martiri della Libertà, via zolfatari-via simeto-via raffineria (ciminiere in lontananza), Piazza Stazione Centrale e Piazza dei Martiri.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU EVENTBRITE: https://www.eventbrite.it/e/242221369637 INFO: WHATSAPP 3928079089 MEETING POINT: 9.30 Piazza Cutelli. L’Evento è a numero chiuso, rivolto ai soci e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 12.00* (pagamento in loco). Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo). Bambini < di 6 anni free. Ridotto € 6,00 da 7 a 12 anni.