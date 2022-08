Catania per le vie dello street food

Indirizzo non disponibile

Scopri i sapori di Catania. Catania delicious stroll ti condurrà alla scoperta delle nostre tradizioni culinarie e del nostro street food. Le strade di Catania offrono sapori, odori e colori unici, ma per gustarli a pieno devi vivere la città con una guida locale. La tavola calda catanese è una vera e propria istituzione. Immancabile nei bar e nelle rosticcerie della città è una via di mezzo tra snack e street food, uno spuntino che può benissimo essere un pasto, sempre pronto, dalla colazione alla cena.

Il re della tavola è l’arancino, che qui viene declinato al maschile, ma ci sono tante altre specialità come la cipollina, un prezioso scrigno di pasta sfoglia farcita con pomodoro, mozzarella e abbondante cipolla appassita e la siciliana, un calzone fritto farcito con tuma e acciughe salate.

E che dire dei panini con polpette di carne e delle scacciate? O delle crispelle con ricotta e acciuga o al miele? Insieme alla guida sceglierai cosa degustare. Lungo il percorso è obbligatorio far sosta presso un chiosco storico per assaggiare una delle famose bibite dissetanti della tradizione catanese, il mandarino al limone o il seltz limone e sale. Un cannolo o una cassatella chiuderanno in dolcezza la nostra esperienza. Tra una pausa e l’altra scoprirai fatti interessanti e curiosità sulla cucina siciliana e sulle nostre abitudini culinarie.

Catania delicious stroll è un tour a piedi nel centro storico con varie tappe gastronomiche. Incluse nella quota di partecipazione tre degustazioni + bevanda al chiosco. Punto d'incontro piazza Duomo.