Catania popolare - San Cristoforo, il quartiere che non dorme mai

Sicilia Gaia organizza una passeggiata dedicata ai“quartieri di periferia” del nostro centro storico di Catania, allontanandoci questa volta dalle rotte turistiche e monumentali più note. Accompagnati dalla Guida Turistica Vanessa Motta passeggeremo per le strade che non dormono mai; tra le botteghe dei sapori antichi e i vicoli di una parte di città, che resta sempre uguale nonostante la continua trasformazione. Dal Castello Ursino raggiungeremo il quartiere degli Angeli Custodi, per poi riscoprire quello di San Cristoforo, prima di ritornare alle spalle del castello svevo. Percorso: Castello Ursino – Chiesa Angeli Custodi e piazza San Cristoforo- Piazza Cosmo e Damiana – Via Santa Barbara – Piazza Abate Ferrara – Via Naumachia.

