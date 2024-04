Torna a Catania Ricci Weekender: programma ricchissimo

Ritorna dal 6 all'8 settembre a Catania, Ricci Weekender, il festival internazionale che porta in Sicilia il meglio della musica, dei vini e della cucina contemporanea, accogliendo viaggiatori da tutto il mondo alla continua ricerca di nuovi luoghi, nuovi suoni, e nuove esperienze. Tra gli splendidi vigneti dell'Etna, il barocco siciliano, i giardini del parco botanico di Radicepura a Giarre, e il fascino dello storico circolo Mercati Generali, Ricci Weekender è il fine settimana in Sicilia per antonomasia. Una fusione perfetta tra il territorio di straordinaria bellezza in cui abita, la line-up di qualità capace mettere in dialogo artisti di alto profilo mondiale e i migliori nomi della scena italiana, con i protagonisti del mondo della cucina contemporanea internazionale, in un'esplosiva e originale miscela tra passato, presente e futuro.

Un programma ricchissimo si sta delineando- ancora una volta grazie alla collaborazione tra il club Mercati Generali, la radio inglese Worldwide FM del dj e producer Gilles Peterson ed il cuoco Ed Wilson del ristorante Brawn di Londra- per firmare una nuova edizione di Ricci Weekeder ancora più sorprendente delle precedenti. A cominciare dai primi nomi annunciati: l'opening concert del 5 settembre nel cortile di Palazzo Platamone, di Daniela Pes, artista dal talento multiforme, lunare e misterica, la cui voce e la cui musica sfuggono alle classificazioni, che approda a Catania come una unica tappa siciliana dell'European tour per la promozione di Spira, album Targa Tenco 2023; il grande ritorno al festival del musicista, dj e producer inglese Floating Points, al secolo Sam Sheperd (sabato 7 settembre, Mercati Generali), tra i nomi più richiesti nei club e nei festival più influenti d'Europa, e non solo. E ancora Erlend Øye, artista ormai di culto (Kings of Convenience, Whitest Boy Alive) con La Comitiva- Stefano Ortisi, Luigi Orofino e Marco Castello- che accompagna per il mondo il cantante norvegese, con brani originali oltre alle rivisitazioni dei suoi cavalli di battaglia, in programma l'8 settembre a Radicepura. E come da consuetudine di Ricci Weekender, Gilles Peterson, precursore musicale dal talento rivoluzionario e inarrestabile che nel suo percorso ha attraversato generi stili e nazioni della musica, rilanciando l'elettronica come suono globale, mixando soul, hip hop e jazz ai suoni del mondo.

Sul fronte del food, Ricci Weekender 2024 invita in quest'edizione Bar Brutal, wine bar e bistrot nel cuore di Barcellona diventato in pochi anni un punto di riferimento per la cucina stagionale, la selezione di vini naturali e la ricerca di materie prime di qualità. Bar Brutal -che collabora regolarmente con festival internazionali come Sonar, Primavera Sound, Fuji Rock Festival- arriva al club Mercati Generali sabato 7 settembre, per offrire una cena speciale. Agli artisti e agli chef presto si affiancheranno nuovi nomi, che contribuiranno a rendere il Ricci Weekender ancora una volta, un appuntamento imperdibile dell'estate.