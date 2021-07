Catania scomparsa: viaggio tra antichi culti e lughi nascosti

Un viaggio nella Catania scomparsa, dal tramonto alle luci soffuse della notte, dove si racconteranno storie di città spesso dimenticate e dei luoghi che appartenevano al suo vivace e recente passato, rievocando il suo fascino. La guida Vanessa vi condurrà in questa piacevole passeggiata estiva dove inizieremo riscoprendo insieme antichi luoghi di culto, oggi scomparsi o trasformati, sui quali si fondava la prima cristianità.

Tutto questo, passeggiando per le stradine illuminate, animate dai nuovi ritrovi che, con la tanto attesa rinascita, tornano finalmente a rallegrare le serate di tutti.

Tra vicoli pittoreschi e angoli segreti, rivivremo la città del ventesimo secolo, cercando anche le sue più antiche radici.

Curiosità, angoli nascosti ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Non vi daremo i dettagli delle tappe e del percorso che affronteremo. Vi sveleremo solo il punto di partenza e quello di arrivo, il resto sarà conosciuto, passo dopo passo, durante il tour.

Percorso circa 1,5 km senza difficoltà. Meeting point alle ore 19.30 davanti anfiteatro in Piazza Stesicoro. La fine del tour prevista in Piazza Manganelli ore 22:00 circa. Tour interamente esterno. Contributi di partecipazione euro 10 adulto, euro 5 bambini sotto i 12 anni. Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "Catania scomparsa" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

