Catania segreta: San Berillo e la Civita

Sharing Sicily propone a grande richiesta il tour tra storia, angoli nascosti e curiosità della Civita, il quartiere di Principi e Pescatori, e di San Berillo, esplosione di colori e creatività, uno degli angoli piu' affascinanti e meno conosciuti della città.

La guida vi accompagnerà in un viaggio tra storie di Teatro e di spettacolo, di affari e commercio, di sviluppo e arretratezza, di colore, vivacità e rinascita. Partendo dal Teatro Massimo Bellini, attraverserete le strade della Civita, quartiere antico dalle tante vesti.

Poi, superando la linea di confine immaginaria di via San Giuliano, circonderete quello che resta di San Berillo. Dalla veloce espansione, fino alla guerra e allo sventramento, guarderete ai segreti e curiosità del passato di quelle strade per disegnare un possibile futuro tramite l'arte, la cultura e la creatività. L’antica vivacità dei quartieri, dalle tracce ancora ben visibili, aspetta infatti impaziente di poter rinascere ancora.

Durata 2.30 ore (circa). Percorso totale 2,5 km. Consigliate scarpe da tennis o in ogni caso comode per camminare. Non sono previsti ingressi. Quota di partecipazione euro 12 adulto, euro 5 sotto 12 anni. Direttamente in loco (oppure possibile pagare in anticipo con carta o bonifico). Meeting point Piazza Teatro Massimo, Catania, ore 09:30 (partenza ore 9:45). Fine intorno alle ore 12.30.

Per prenotare messaggio whatsapp al 3913953279 con oggetto " 12 marzo Tour San Berillo" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico ( INDICARE anche codice fiscale e indirizzo di residenza di chi effettua il pagamento per fatturazione). 24 ore prima riceverete un promemoria riepilogativo.