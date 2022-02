CATANIA SOTTERRANEA - APPUNTAMENTO ore 17.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia) CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro. DURATA 2 ore e mezzo circa. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti per garantire la massima sicurezza. Obbligo di avere con sè la mascherina. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (bambini fino a 10 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Qualora qualcuno dei siti indicati fosse non disponibile ci riserviamo di sostituirlo con altro di pari importanza.