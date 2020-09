Catania sotterranea

Dall'epoca classica al Settecento, fra edifici religiosi e sepolture, grandiosi monumenti romani e misteriosi fiumi sotterranei, leggende popolari e documenti storici... Un affascinante itinerario cittadino per ripercorrere tutte le epoche della città, e raccontarne i segreti e i misteri attraverso i suoi siti sotterranei. Torna a grande richiesta la nostra passeggiata più amata e richiesta, stavolta alla magica luce del tramonto e col fresco della sera. 19 / 20 / 26 /27 Settembre 2020 ore 18.00. DETTAGLI DELLA GIORNATA. APPUNTAMENTO davanti al Castello Ursino.

ITINERARIO La passeggiata si svolgerà attraverso il centro storico, per un numero limitato di partecipanti. Qualche anticipazione sui luoghi che attraverseremo e visiteremo (sempre visite all'interno): - La grotta dell'Amenano all'Ostello - Pozzo di Gammazita al tramonto - Grotta di San Gaetano - Cripta di Sant'Euplio. DURATA 2 ore e mezzo circa. CONCLUSIONE in Piazza Stesicoro. Sarà anche l'occasione per firmare per la candidatura del Pozzo di Gammazita come Luogo del Cuore FAI 2020.

Mascherina obbligatoria. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 12.00 (bambini fino a 14 anni gratuito) Pagamento in loco. Comprende la guida turistica e tutti gli ingressi ai siti. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Messaggio WhatsApp o mail, indicando il proprio nominativo, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti. Per informazioni siamo a disposizione anche per telefono. • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Obbligo di portare con sé la mascherina. Qualora qualcuno dei siti indicati fosse non disponibile ci riserviamo di sostituirlo con altro di pari importanza.