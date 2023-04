Catania sotterranea

Dall'epoca classica al Settecento, fra edifici religiosi e sepolture, grandiosi monumenti romani e misteriosi fiumi sotterranei, leggende popolari e documenti storici. Un affascinante itinerario cittadino per ripercorrere tutte le epoche della città e raccontarne segreti e misteri attraverso i suoi siti sotterranei.

APPUNTAMENTO ore 16.00 davanti al Castello Ursino (Piazza Federico di Svevia). DURATA 2 ore e mezza circa. ITINERARIO: visita di 4 siti sotterranei. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 15.00 (gratuito bambini fino a 10 anni).

Comprende la guida e gli ingressi ai siti. Prenotazione obbligatoria: WhatsApp: 3339119648 / 3513792189 / 3381441760, mail a: asso.etnangeniousa@gmail.com.

Qualora foste costretti a disdire, vi preghiamo di comunicarlo in tempo, per dar modo ad altri di partecipare. Qualora qualcuno dei siti fosse non disponibile ci riserviamo di sostituirlo con altro di pari importanza. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti.