Spettacolo teatrale "Alegher - Che fatica essere uomini"

Per il progetto "Ohana: in famiglia nessuno è solo" domenica 12 dicembre alle 18.30, al Piccolo Teatro della Città- Centro di produzione teatrale andrà in scena "Alegher - che fatica essere uomini" della compagnia Icdun Teatro, con Eugenio Vaccaro e Alessandro Angelelli. Durante l'iniziativa verrà presentato il progetto promosso da Cnca e Cooperativa Prospettiva, in collaborazione con Unicef, che ha l'obiettivo di promuovere l'affido familiare di minorenni migranti soli. La partecipazione è gratuita. Per agevolare l'organizzazione prenota il tuo posto al seguente link: https://forms.gle/3gaGDopRVUfy7Wr39. Ingresso consentito solo se muniti di green pass.