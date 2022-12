Catania Street Art Tour

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia organizza un tour di Catania dedicato alla street art, guidato dalla guida turistica Agata Vinci. A Catania l'attivismo è Vulcanico. Dagli anni 2000 si inizia a parlare in Italia di street art, così anche Catania ha visto i suoi luoghi trasformarsi sotto l'ispirazione di artisti locali e stranieri.

Molti di questi luoghi non a caso sono legati alle sedi all'attivismo politico, culturale e sociale catanese. Un po' come i palazzi nobiliari barocchi o le ville liberty dei borghesi emergenti, vedrete come anche quest'arte rende immediatamente riconoscibili i luoghi appartenenti, o semplicemente occupati, da una specifica realtà presente nel territorio.

Durata 2 ore circa. Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/YRNCquNAdq8Ez2J29. Info 3928079089. Quota di partecipazione € 12.00* (pagamento in loco). Include visita accompagnata da guida turistica esperta, polizza assicurativa, assistenza e supporto organizzativo). In caso di numero inferiore ai 10 verrà proposta una quota a persona da 15 a €20,00 per confermare il tour. Bambini < di 6 anni free. Ridotto € 7,00 da 7 a 12 anni. Meeting Point: ore 10.00 Piazza Stesicoro. I prenotati riceveranno un promemoria con i dettagli.