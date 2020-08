Catania Summer Fest: dal 12 al 17 agosto tra musica e tradizione

Musica folk , tango e “l’incontro” con la Santa patrona Sant’Agata per la tradizionale festa di mezz’estate, caratterizzeranno gli appuntamenti inseriti nella settimana di Ferragosto di “ Catania Summer Fest” promosso dal Comune di Catania.

La splendida cornice del Palazzo della Cultura ospiterà gli appuntamenti, tutti gratuiti con prenotazioni ad esaurimento posti, con la musica e il tango. La festa estiva di Sant’Agata, il 17 agosto, per quest’anno a causa della pandemia e per evitare assembramenti, come disposto dalla Prefettura, avrà modalità diverse senza la tradizionale processione del Busto reliquiario in piazza Duomo. Ecco il calendario degli eventi fino a lunedì 17 agosto:

12 Mercoledì

Palazzo della Cultura

Ore 21:00

Festival di Musica Folk e Tradizioni

“Meltin’folk” – XV Edizione

A cura dell’associazione “Area Sud”

Ingresso Gratuito esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti

WhatsApp 3314861931 - mail: associazioneareasud@gmail.com

14 Venerdì

Palazzo della Cultura

Ore 21:00

“Festival Internazionale Catania Tango Festival “

A cura dell' Associazione Caminito Tango Catania

Ingresso gratuito esclusivamente su prenotazione sino ad esaurimento posti

Info 339 5022208

17 Lunedì

Sant’agata D’agosto