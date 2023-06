Catania Summer Fest, presentato il cartellone di eventi estivi

Presentato oggi il programma del Catania Summer Fest 2023. L'amministrazione comunale propone dal 23 giugno all'8 ottobre più di 170 eventi, organizzati dalla direzione Cultura, guidata da Paolo Di Caro, insieme a operatori e associazioni culturali. Non mancherà poi la rassegna chiamata Palcoscenico Catania, dedicata al teatro nelle periferie. Ma anche quella nominata Nuovi Eventi basata su musica classica, teatro e jazz.

Tante le sedi in cui avranno luogo le manifestazioni come la Villa Bellini, il Palazzo della Cultura, il Castello Ursino e la Chiesa San Nicolò l'Arena. Venerdì 23 giugno si aprirà la stagione artistica etnea.

In sala giunta a Palazzo degli Elefanti il sindaco Enrico Trantino ha svelato alcuni dettagli. Gli artisti di punta che si esibiranno quest'anno saranno: Damien Rice, Maluma, Lazza, Geolier, Ernia, Loredana Bertè, Articolo 31, Salmo, Lacuna Coil, Rosario Bonaccorso e Stefano Di Battista, Gabbani, Tananai, Mr. Rain, Rocco Hunt, Tedua, Sfera Ebbasta, Baustelle, Drast/Mara Sattei, Diodato, Francesco Cafiso, Amanda Sandrelli e Giuseppe Pambieri.

Il primo cittadino etneo in conferenza stampa ha puntato sulla valenza sociale dell'evento, che può essere un traino positivo per la ripresa di Catania. In particolare Trantino si è rivolto ai giovani, ribadendo l'importanza di vivere attivamente la città.