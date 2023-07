Catania Summer Fest, Tony Esposito protagonista a Palazzo Platamone

Domenica 9 luglio, alle ore 21, nella corte di palazzo Platamone ospite della rassegna estiva Catania Summer Fest, promossa dal Comune, il percussionista Tony Esposito con il suo spettacolo Tribal Classic. Un progetto internazionale sul grande patrimonio della musica classica attraverso un processo di ricostruzione del tessuto ritmico. Uno spettacolo “conciliatore” tra due grandi culture: quella del ritmo delle percussioni di Tony Esposito e quella della musica classica suonata dal quintetto di ottoni dell’Haffner Orchestra, accompagnato da una coinvolgente performance di danza. Tony Esposito con la sua musica ispirata alle sonorità provenienti dal tutto il mondo, ha vinto il “Premio Critica Discografica” per gli oltre 10 milioni di copie vendute nel mondo, il premio “Disco d’oro” in Venezuela, negli anni ‘80 a lungo in vetta alle classifiche superando i 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Oggi continua ad essere punto di riferimento all’estero per l’Italia. Lo spettacolo di Palazzo Platamone è a cura dell’associazione Connessus Event.