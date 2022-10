Tatoo Convention torna a Catania il 12 e 13 novembre

Prenderà il via il prossimo 12 novembre e il centro fieristico Le Ciminiere, di viale Africa, la Catania Tattoo Convention. La città etnea diverrà l’epicentro dell’arte del tatuaggio con ospiti di rilevanza nazionale e internazionale.

I numeri

La due giorni della Catania Tattoo convention vedrà 170 tatuatori provenienti da tutto il mondo (Usa, Giappone, Argentina, Colombia, Portogallo, Spagna, Malta, Francia, Regno Unito, Indonesia, Taiwan) e saranno allestiti ben 3mila metri quadri di stand e spazi espositivi. Ci si potrà tatuare con artisti di fama internazionale che porteranno il loro stile e il loro estro alle falde dell’Etna. Saranno diverse le band che si esibiranno nel corso della Catania Tattoo Convention che vede nel suo ricco programma anche la presenza di mostre, seminari e contest.

Il programma

Per l’edizione 2022 è previsto un ricco programma che vede, oltre i tattoo, la musica come assoluta protagonista assieme al mondo dei Bikers e degli appassionati delle 2 ruote. Sabato 12 novembre si alterneranno sul palco i MissisipiSlides con il loro blues sudista e i RawPower di Reggio Emilia. Quest’ultima è una band che ha scritto la storia dell’hardcore italiano condividendo il palco con band del calibro dei Dead Kennedys, GBH, Motorhead, Rancid, Slayer e il concerto sarà aperto dai catanesi Rhino e Nerobove. Domenica 13 novembre suoneranno The Free Balls, band punta di diamante della scena Rockabilly isolana, e faranno da colonna sonora per un evento che si svolgerà dalle 11 alle 18 e che coinvolgerà gli appassionati di motociclismo: il “custom contest”. L’evento, organizzato in collaborazione con il biker pub Fondo Bianco e la rivista Low Ride, darà spazio agli appassionati di booper, cafericer, chopper, brat e ai loro mezzi customizzati. Non mancheranno spazi per la cultura e l’arte con mostre come quella di Marco Rossettini, artista e tatuatore catanese, e di Mike Dorsey, uno storico tatuatore americano che esporrà le sue tele.

I seminari

Ampia attenzione viene rivolta al mondo dei tatuatori con diversi seminari dedicati alle tecniche specifiche e alla conoscenza degli stili. Il 12 novembre si terrà un seminario sulla tecnica del colore nel tatuaggio tenuto dal maestro Luca Natalini mentre il 13 novembre sarà il turno di un approfondimento sull’arte del lettering con un seminario tenuto da Big Meas (seminario che si terrà per la prima volta in Europa). Media partner dell’evento è Radio Delfino che con la sua musica accompagnerà i visitatori tra gli stand, le esposizioni, lo spazio food and beverage e gli espositori. Organizzatrice dell’evento è l’associazione culturale Alcatraz. E’ prevista una vantaggiosa offerta per i ticket d’ingresso: 25 euro per entrambi i giorni della convention mentre 15 euro per la giornata singola.