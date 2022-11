Catania Tattoo Convention, un grande successo di pubblico: "Appuntamento al 2023 per la quinta edizione"

Si è chiuso il sipario sulla Catania Tattoo Convention, tenutasi alle Ciminiere nello scorso fine settimana del 12 e 13 novembre, e gli organizzatori danno già appuntamento al 2023 per la quinta edizione dell’evento. “La Catania Tattoo Convention – dicono gli organizzatori, l’associazione Culturale Alcatraz – ha rispettato in pieno le premesse: è stata una grande e lunga festa dopo due anni di assenza a causa della pandemia. L’evento, tra musica, mostre, burlesque Tattoo contest, custom contest, ha regalato a Catania e a tutti gli appassionati momenti di divertimento e di comunione. Una grande festa dominata dall’arte e dalla voglia di vivere insieme le proprie passioni”.

"Vogliamo ringraziare – proseguono gli organizzatori - tutti i numerosi visitatori che hanno voluto vivere con noi questa quarta edizione e un plauso va alla squadra organizzativa che ha lavorato senza sosta per fare in modo che tutto andasse per il meglio. In particolar modo vogliamo ringraziare del supporto i ragazzi del Fondo Bianco e la rivista Low Ride con cui insieme abbiamo dato vita, domenica 13, ad un grande prima edizione del custom contest targato Catania Tattoo Convention. E ancora grazie a The Glory Hole, Pilsner Urquell, Alto Volume, Medieco, e al nostro insostituibile media partner Radio Delfino. Adesso al lavoro per l’edizione 2023 con tante sorprese e novità”.