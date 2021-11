Catania tra acqua e fuoco: da Iside ad Agata

L'associazione culturale Grand Tour del XXI Secolo propone un inedito tour che vi farà conoscere aspetti inconsueti di Catania. Rinata come la Fenice e legata indissolubilmente all'Etna. Visiterete, il quartiere ebraico, una suggestiva grotta nel cuore storico della città e, durante la passeggiata. Si parlerà dell'evoluzione di Catania dal Medio Evo ai nostri giorni, di miti e leggende, tra le quali il sincretismo da Iside a S.Agata. Durata prevista 2 ore circa. Per prenotazioni telefonare al 3207115715. Il tour prevede una parte delle visite in ambienti interni , non è richiesto il green pass. Costo 13 euro a persona, per i bambini 5 euro. Meeting point: piazza Currò- Terme dell'Indirizzo ore 19.00.