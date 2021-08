Catania tra alchimia, esoterismo e leggende

In questo originalissimo tour sarete accompagnati dalla guida Carmine Rapisarda, PhD in turismo. Il percorso sarà tutto esterno e si svilupperà tra monumenti e palazzi. Un tour che vi farà conoscere una Catania meno nota, un museo a cielo aperto in una città rinata come la Fenice. Scoprirete simboli alchemici, isiaci, religiosi, profani, alchemici. massonici ed esoterici.

Sarà data una interpretazione ai simboli della Chiesa del Santo Carcere, e del castello Ursino. Le tappe principali del nostro itinerario comprenderanno piazza Stesicoro, l’anfiteatro romano, l’ex ospedale di San Marco, la Statua di Vincenzo Bellini, la piazzetta del Santo Carcere, il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere, via Crociferi. Piazza Università, il forum Lunaris, il forum Achilleis, la Platea Magna ed il suo “Liotru” , la fontana dell’Amenano con i suoi “sorveglianti” e la ieratica Minerva, il Duomo e la sua simbologia velata, l’arco delle Benedettine, il castello Ursino con le stelle a cinque e a sei punte . Esoterismo, leggende, alchimia, massoneria, aspetti storici meno noti e simbologia saranno le principali chiavi di lettura del nostro tour.

TOUR – MEETING POINT PIAZZA piazza Stesicoro di fronte ingresso anfiteatro. Il tour è svolto interamente a piedi non sono previsti ingressi e non ci sono barriere architettoniche. Adatto ai bambini. ps tutte le nostre guide e gli accompagnatori possiedono il green pass e il patentino con regolare iscrizione all'albo. Costo 10 euro. Per prenotazioni e informazioni tel al 3207115715 anche whatsapp.

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...