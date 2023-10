Catania tra belle époque e liberty: un viaggio musicale e narrativo

Sicilia Gaia e Villa Ardizzone organizzano un ??????? ???????? ? ????????? “??????? ??? ????? ??????? ? ???????”.. Un evento in musica e parole, che inaugura la rassegna di eventi e performances che si svolgeranno negli ambienti della antica dimora storica.

Il Quartetto d’Archi “ Soli Bassi” e la voce narrante di Davide Gullotta ci condurranno nella Catania tra la fine dell’Ottocento e i primi anni del Secolo Breve, sulle note di alcuni degli autori più rappresentativi del periodo della Belle Epoque. Tra un’esecuzione e l’altra, si attraverserà la città, con le sue ville e dimore, si assisterà alla nascita dei cinema e del teatro, all’Esposizione agricola del 1907, alla genesi dei romanzi dei grandi scrittori catanesi, Verga, De Roberto e Rapisardi, fino ad arrivare alle porte della grande guerra.



Sarà inoltre un'occasione per poter visitare l'esposizione. Il PIN, asettico codice numerico personale, diventerà il trait d'union tra l'artista-demiurgo che ha dato il titolo alla sua opera e il collezionista che, scegliendola, le attribuisce delle coordinate inintellegibili che la identificheranno per sempre. Quattro artisti- Salvo Catania Zingali, Luciano Grasso, Paolo Nicolosi, Enzo Tomasello- che colgono l'essenza del reale in maniera coinvolgente e personale, ciascuno seguendo il proprio sentiero.

Villa Ardizzone – Viale Mario Rapisardi n. 114 Catania. Apertura mostra: 19.30. Ticket €20,00 p.p. Riduzione bambini fino a 12 anni €10,00. Info 3928079089 - 3471682121. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/eCRRag83hATE8CHfA. Pagamento anticipato a mezzo bonifico.



Curatore dei testi e voce narrante Davide Gullotta

Quartetto d’Archi “Soli Bassi”

Raffaella Suriano - violoncello

Loredana Midolo - violoncello

Lucia Inguscio - violoncello

Patrizia Privitera – contrabbasso



Programma musicale

Edward Elgar (1857/1934) “Salut d’Amour” Op. 12

Léo Delibes (1836/1891) “Flower Duett” dall’opera Lakmé

Isaac Manuel Francisco Albéniz (1860/1909) “Tango” Op. 165

Fritz Kreisler (1875/1962) “Liebesleid” Walzer

Claude Debussy (1862/1918) “Golliwog's Cakewalk” dall’opera Children’s Corner

Pietro Mascagni (1863/1945) “Intermezzo” dall’opera Cavalleria Rusticana

Francisco Tárrega (1852/1909) “ Recuerdos de la Alhambra”

Gustav Mahler (1860/1911) “Adagietto” dalla Sinfonia n.5



Programma narrativo

Introduzione

Viaggiare per Catania

La città tra liberty e decò. Ville e dimore

Catania si diverte: Cinema e Teatro

L’Esposizione di Catania del 1907 - “La città che sale”: Le ciminiere e le fabbriche catanesi

La cultura con i grandi scrittori catanesi: Verga, De Roberto, Rapisardi

Quando il catanese emigra

Alle porte della grande guerra: Catania si arma!

Conclusione