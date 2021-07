Catania tra misteri, leggende ed un sotterraneo by night

Torna la passeggiata serale tra misteri, leggende ed un misterioso sotterraneo di Catania. Inizieremo dalla chiesetta di San Gaetano alle Grotte: scenderemo giù fino all'altare sotterraneo.

La passeggiata proposta sarà un vero e proprio viaggio guidato tra storie, leggende e segreti della Catania meno conosciuta. Il tour inizierà davanti la chiesa di San Gaetano alle Grotte, che avremo modo di visitare: scendendo giù per gli scalini, i suoni del mondo esterno lentamente scompaiono e lasceranno spazio al silenzio e allo stupore di un luogo che non ti aspetti, ancora più suggestivo di notte. Proseguirà con il portale della Chiesa di Sant'Agata al Carcere e la sua simbologia. Stesicoro, il valore e l’eroismo dell’uomo. Villa Cerami, via Crociferi, il cavallo senza testa ed i suoi intriganti segreti. La Statua di Bellini. Piazza Università, le leggende dei candelabri e la tragica storia di Rosalia, di cui ancora si sente echeggiare il suo spirito. Ci sposteremo verso Piazza Duomo. Il “ Liotru”, elefante di pietra che è mistero e magia insieme, dove la linea di demarcazione tra storia e leggende si intrecciano.

Catania è una città sempre risorta dalle sue ceneri, più bella, più splendida, sempre nello stesso luogo, come la mitica fenice, simbolo di immortalità, che spicca e troneggia nell’arco di trionfo Ferdinandeo dal lato che guarda la Cattedrale di Sant’Agata. Leggende, curiosità ed aspetti storici meno conosciuti saranno le principali chiavi di lettura del tour. Il resto vi sarà svelato nel corso della passeggiata notturna.

TOUR – MEETING POINT davanti Chiesa San Gaetano Le Grotte ORE 20:20 ( si raccomanda la puntualità) partenza ore 20:30 puntuali. FINE TOUR ORE 22:45 circa (Piazza Duomo). Il tour è svolto interamente a piedi. Il contributo di partecipazione è di euro 15 a persona. Sotto 12 anni Euro 5 (pagamento direttamente in loco). Include guida e visita notturna Chiesetta San Gaetano alle Grotte con cripta sotterranea. Prenotazione via whatsapp al 3913953279 con oggetto "ct misteriosa 1 agosto", indicando nome, cognome, numero persone e un recapito telefonico telefonico. ( fateci sapere se al momento della prenotazione se ci sono bambini a seguito). 24 ore prima riceverete un promemoria riepilogativo dell'evento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...