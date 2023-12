Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre 2023, presso il centro commerciale Centro Sicilia i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD.

Troverete espositori selezionati per una full immersion tra i vinili, i MIX, i CD e i DVD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Troverete stampe musicali, poster, custodie dedicate, inoltre potrete incontrare tanti altri che come Voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti!

Non perdetevi quindi questo eccezionale evento! Nelle giornate della Fiera potrete acquistare, scambiare e vendere i vostri dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendovi del supporto e della professionalità degli Espositori. Avrete anche l’occasione di incontrare persone che condividono la Vostra stessa passione per la musica.

Ernyaldisko nasce nel 2005 a Genova, e diventa in breve tempo punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati di musica, a Genova e non. Si tratta di un vero e proprio progetto culturale che nasce con il Records Shop in Via Galata a Genova, e ai numerosi temporary shops sparsi per l’Italia, e allo shopping online.

Da un oltre decennio ormai è attivo anche il Progetto delle Fiere del Disco, un progetto culturale che abbraccia tutta l’Italia, da Nord a Sud. Durante le giornate della fiera del disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori.

CATANIA VINILE vi aspetta dalle ore 09:30 alle ore 21:00 Venerdì 8, Sabato 9 e Domenica 10 dicembre 2023, presso Centro Commerciale Centro Sicilia, SP54 Misterbianco.