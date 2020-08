Via alla rassegna fotografica “Catania a volto scoperto”

Una serie di incontri, attività culturali e di sport sono previsti, collateralmente all’ inaugurazione del progetto fotografico “Catania a volto scoperto” a partire da domani, sabato 8 agosto dalle ore 18.30 nella sede della Gam, (Galleria d’Arte Moderna di Catania) ospitata nell’ex Convento di Santa Chiara di via Castello Ursino 26. Ecco il calendario degli incontri:

Sabato 08/08/2020 dalle 18:30 alle 19:30

Associazioni Sportive Sociali Italiane propone: A.S.D. Galactus con la maestra Lara Carrubba che eseguirà, con le allieve, danze indiane e orientali;

-A.S.D. Scuola Arti Orientali con il maestro Valerio Arena che eseguirà esibizioni di Wing Chun & Taiji Quan.

Sabato 22/08/2020 dalle 18:30 alle 19:45

il Centro Studi Luogo Globo propone: “Agricoltura siciliana e salute – Agricoltura siciliana è salute!” Relatori: Giuseppe Trovato, primario del reparto di Dietologia al Policlinico di Catania; Paolo Guarnaccia, docente della Facoltà di Agraria dell’Università di Catania; Pierluigi Reale fondatore e presidente Centro Studi Punto Globo.

Venerdì 28/08/2020 dalle 18:30 alle 19:30

Associazione Orione propone: "Agenda 2030 - L' unica strada percorribile è lo sviluppo sostenibile: sviluppo ambientale, economico e sociale".

Relatori: Giusy Pedalino, Elvira Mazzone Referente Educazione Ambientale per Associazione Orione. Sono previsti due ulteriori appuntamenti per venerdì 21 agosto 2020 e sabato 29 agosto 2020.

Il Progetto fotografico “Catania a volto scoperto” comprende una selezione di cinquanta immagini in bianco e nero, formato 70x100, tratte dal volume #095FACESinSicily (ed. Sotto il Vulcano 2019) con i ritratti di Dario Azzaro da un’idea originale di Marco Spampinato. La rassegna sarà aperta al pubblico, con ingresso gratuito, da domani 8 al 31 agosto tutti i giorni ad esclusione delle domeniche, dalle 15.30 alle 19.30.

La GAM sta inoltre ospitando lo shooting fotografico di Dario Azzaro per la realizzazione del prossimo libro #095FACESinSicily Vol.II - The Renaissance of our souls.