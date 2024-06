Trekking fluviale ai laghetti di Cavagrande e visita alla grotta dei Briganti

Orario non disponibile

Quando Dal 13/06/2024 al 23/06/2024 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un'escursione tra le bellezze nascote di Cavagrande del Cassibile, alla scoperta degli anfratti meno noti della meravigliosa riserva naturale iblea. Partendo da un punto di sosta in cui è anche possibile lasciare l'auto all'ombra di imponenti carrubbi, inizieremo la discesa verso le gole. La prima tappa del percorso prevede la visita della grotta dei Briganti, una caverna con latomie estremamente affascinanti e raggiungibile tramite un sentiero in cui sono presenti dei passaggi tecnici attrezzati con corde ed appigli. Dopo questo tratto divertente e paesaggistico, sarà possibile raggiungere i laghetti di Cavagrande per un tuffo rigenerante o programmare un tratto di risalita fluviale verso nord.

Si consiglia un equipaggiamento con costume da bagno e scarpe adatte anche a camminare in acqua. La guida fornirà caschi ed equipaggiamento necessario per affrontare i tratti tecnici. Percorso della durata totale di circa 6 ore con dislivello di 280 mt.

Ammessi ragazzi dai 12 anni in su, sempre accompagnati. Si raccomanda pranzo a sacco, scarpe e vestiario adeguato e rifornimento di acqua.

Quota di partecipazione 10 bambini, 20 adulti.

Punto di incontro ed eventuali variazioni del programma possono essere concordate telefonicamente contattando il numero +39 3409720896 (Antonio Di Grazia) entro la sera del giorno precedente. L'escursione può essere effettuata tutti i giorni.