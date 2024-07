'Country Night' alla Caverna del Mastro Birraio

Prezzo non disponibile

Country live Music alla Caverna del mastro Birraio. Nel giardino della caverna immersi in fiumi di birra "The Dantons country rock band " con le loro sonorità country pop e rock vi porteranno in un viaggio a tema western.

Giacomo Pitrè - voce e chitarra acustica. Giovanni Cassisi - chitarra elettrica. Alfonso Di Natale - batteria. Francesco Nicotra - basso. Consumazione obbligatoria con Menù alla carta. Info e prenotazioni al 3485411354 - 0958035019. Via Sclafani 38 Acireale.