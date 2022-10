La notte più paurosa dell’ anno. Per chi è alla ricerca di un’atmosfera magica per la Cena di Halloween 2022 a Catania la sera di lunedì 31 ottobre Radice Lavica è la Location ideale. Per info& Prenotazioni +39 328 88 94 297. Via A. Caponnetto 13 - 95040 - Motta Sant’Anastasia.

Gallery