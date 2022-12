Prezzo non disponibile

Il Giardino d'Inverno propone per il 31 dicembre un menù ricco di colori e gusto. Ad accompagnare la serata, fantastica musica dal vivo e fuochi d'artificio. Costo del Cenone: € 100.00 per persona. Per informazioni è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 0957792552 - 3926463874.