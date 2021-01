Centenario Sciascia: iniziative del Comune nel ricordo dello scrittore

Nel centenario della nascita di Leonardo Sciascia, avvenuta l'8 gennaio del 1921 a Racalmuto, il Comune di Catania e l'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione promuovono un calendario di iniziative dedicato al grande scrittore siciliano. Il programma propone videoletture, incontri online e un percorso di attività per le scuole. Venerdì 8 l'appuntamento è sulla pagina Facebook dell'assessorato alla Cultura (https://it-it.facebook.com/assessoratoculturacatania/). Si comincia alle 9.30, con la videolettura di uno stralcio estratto dal libro “Il contesto” di Sciascia, grazie alla collaborazione di Valentina Carmen Chisari. Alle 12 l'attore Agostino Zumbo propone “Natale a Regalpetra”. Nel pomeriggio, alle 17, la tavola rotonda, sempre online, dal titolo “L’eredità di Leonardo Sciascia”. Interverranno il sindaco Salvo Pogliese e l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il rettore dell’Università di Catania, Francesco Priolo, la direttrice del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Marina Paino, insieme con i professori Antonio Di Grado, direttore letterario della Fondazione Leonardo Sciascia, Rosario Castelli, Fernando Gioviale, Giuseppe Traina. Sul fronte scuole, l'assessorato comunale alla Pubblica Istruzione e la Fnism (federazione nazionale insegnanti), sezione di Catania, promuovono l’iniziativa “A scuola con il Maestro Leonardo Sciascia", rivolta agli studenti delle scuole medie inferiori e superiori. Il progetto comprende un invito alla lettura, singolarmente o in gruppo, dell’opera di Leonardo Sciascia e la successiva produzione di elaborati ispirati ai libri attenzionati. Vari i temi: Le donne nell’opera di Sciascia; Giustizia e impegno civile; Mafia e politica; Sciascia e la Sicilia; Scienza e letteratura nell’opera di Sciascia; L’opera di Sciascia tra letteratura e cinema. L'attività di produzione è articolata in: scritti (racconti, recensioni, articoli di giornale o saggi); fumetti, dipinti o sculture; creazione di giochi; cortometraggi o produzioni multimediali. Le opere realizzate dagli studenti saranno raccolte e presentate in occasione di una manifestazione che si terrà all’inizio di maggio in rete o, qualora possibile, nel Palazzo della Cultura di Catania. Per chiarimenti e informazioni gli indirizzi email di riferimento sono: pina.arena@gmail.com, sabina.murabito@comune.catania.it