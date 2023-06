Un centro commerciale di Catania sceglie i suoi prossimi ambassador

Il centro commerciale Porte di Catania sceglie i suoi ambassador.

Mercoledì 14 giugno saranno svelati i nomi dei 5 vincitori del talent casting per trovare il nuovo volto del Centro.

Passione per i social, originalità nella creazione di contenuti in collaborazione con i negozi, autenticità, creatività e attitudine: sono solo alcune delle capacità richieste ai partecipanti del talent casting per trovare i nuovi ambassador di Porte di Catania. Dopo le candidature online e un’attenta selezione, sono stati scelti 10 profili che accederanno alla giornata finale che si terrà in Galleria mercoledì 14 giugno.

Saranno, alla fine, 5 i fortunati vincitori che andranno a formare il team di content creator ufficiale di Porte di Catania: un’opportunità unica per fare della propria passione un vero e proprio lavoro.

L'ambassador, figura professionale sempre più richiesta nel mondo della comunicazione, rappresenta l’identità e i valori di un marchio attraverso post, reels e stories. Per farlo, Porte di Catania offre ai vincitori una Gift Card da 500€ per l’acquisto di materiali utili alla realizzazione dei contenuti e un webinar con esperti in social media marketing.

È un percorso formativo importante e completamente gratuito, che simboleggia la voglia di credere e investire nei giovani catanesi.

Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito portedicatania.it e i profili social, sempre aggiornati e ricchi di contenuti.