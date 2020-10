Incontro per bambini - Charles Darwin e la teoria dell'evoluzione

Il mio nome è Charles Darwin e sono un biologo naturalista tra i più influenti. Sono diventato famoso per le mie teorie sull'evoluzione delle specie animali e vegetali. Seguitemi nel mio viaggio di studio alle isole Galapagos a bordo della nave Beagle e imparerete che la selezione naturale è il principio fondamentale dell'evoluzione. Un Bibliolab coinvolgente per spiegare ai bambini in modo ludico-sperimentale le teorie che hanno segnato la scienza e i processi di vita di tutti gli organismi viventi. Incontro per bambini dai 5 agli 8 anni, su prenotazione.