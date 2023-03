Chris Clun: 'L'ultimo uomo sulla terra'

154 mila followers su Instagram, quasi 600 mila segui su Facebook, 59 mila iscrizioni su YouTube: sono queste le cifre da capogiro che fanno di Chris Clun uno degli stand up comedian di ultima generazione più amati dal web.

Dallo scorso anno Chris Clun ha riscosso grande successo di pubblico anche dal vivo facendo sold out in tutti i teatri della Sicilia che ha calcato ed adesso Chris Clun è pronto per una tournée nazionale. Il tour italiano è partito lo scorso venerdì dal celebre Zelig di Milano completamente full.

“L’ultimo uomo sulla terra” prodotto e distribuito da Tramp Management debutterà presso la Sala “Harpago” de Il Gatto blu” in Via Vittorio Emanuele II, 67 a Catania giovedì 16 Marzo alle ore 21.15.

Lo spettacolo è cinico, ironico e divertente, un percorso introspettivo dove, lo stand up comedian siciliano analizza il viaggio della sua vita partendo dai giorni dell'infanzia fino ad oggi.

Chris Clun contrappone il siciliano medio in relazione al resto del pianeta, ne esalta le caratteristiche ed i limiti in svariati campi, dall’uso dei mezzi pubblici a quello dei social. Tra monologhi divertenti e riflessivi accompagna il pubblico nelle sue vicende di vita che lo hanno portato on stage.