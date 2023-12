Il "Christmas Market" di artieri fa tappa ad Acireale: artigiani, spettacoli e laboratori creativi

Un Festival itinerante dove i veri protagonisti sono gli artieri, ovvero gli artigiani del made in Italy, che esporranno le proprie eccellenze, pezzi unici e in tiratura limitata: questo l’intento di “Christmas Market-Artieri Mercato Creativo”, che a Natale farà tappa ad Acireale, in piazza Duomo dal 15 dicembre al 26 dicembre. Una location senza eguali, un vero e proprio museo a cielo aperto cuore del barocco siciliano, ospiterà una selezione di artigiani, che proporranno le proprie creazioni dalla ceramica, al legno, al cucito creativo, alle illustrazioni, ma non solo. Durante la kermesse, infatti, saranno molteplici gli appuntamenti proposti: piazza Duomo diventerà un vero e proprio palcoscenico di eventi magici, completamente gratuiti per tutte le famiglie.

Taglio del nastro rosso previsto per venerdì 15 dicembre alle ore 18 con gli Elfi di Babbo Natale che animeranno il pomeriggio e intratterranno i passanti con simpatiche gag; nella piazza, inoltre, sarà presente un Angolo Foto Selfie a tema natalizio. A seguire, nella prima giornata di Festival, “Origami di Natale”, un laboratorio Artea Kids a cura di Valentina Mannino, per bambini dai 6 anni e successivamente “Sogno sveglia”, spettacolo di circo e bolle di sapone a cura di Valerie Bla Bla. Nei giorni a seguire previsti momenti di animazione per i bambini, laboratori di riciclo creativo a tema natalizio e spettacoli di bolle di sapone con Miss Magic Bubble. Natale significa magia, ed è per questo che durante il Festival sono previsti momenti in cui verranno raccontate le più belle favole, tra cui “Lo Schiaccianoci” e “La storia incantata” ai bambini presenti ed inoltre si sognerà ad occhi aperti con lo show dei burattini.

In calendario il laboratorio natalizio “Archeologia a Natale?” di Stoà Sicula, durante il quale sarà possibile realizzare addobbi dell’albero a tema artistico ed archeologico e “Odori di Natale”, un laboratorio esperenziale artigianale creativo, a cura di Artea Kids e di Laura Giuffrida, in cui attraverso l’utilizzo di elementi naturali e sperimentazioni sensoriali di realizzeranno abeti natalizi. Sabato 23 dicembre previsto anche un momento di musica con il concerto, alle ore 21:00, dei “Whisky dust”.

“Siamo entusiaste e davvero felici - affermano Angela Cacciola e Maria Grazia Barbagallo, ideatrici di Artieri, il primo Festival di Arti e Mestieri della Sicilia – di aver accettato l’invito del Comune di Acireale a realizzare Artieri Christmas Edition in questa meravigliosa cornice, quale la Piazza Duomo di Acireale. Tante novità, spettacoli e laboratori per i più piccoli faranno della piazza Duomo un vero a proprio teatro a cielo aperto. Non c’è occasione migliore del Natale per regalare un oggetto autentico, unico nel suo genere e rigorosamente fatto a mano, frutto del lavoro e dell’ingegno dei nostri Artieri”.

“Il Natale ad Acireale è all’insegna della tradizione, della cultura e della condivisione degli spazi cittadini” – dichiara il sindaco del Comune di Acireale Roberto Barbagallo. “Aspettiamo i cittadini nel cuore della città, tra il Palazzo comunale e la Basilica Cattedrale, che è già elegantemente addobbato con i simboli della nostra tradizione: la Natività e l’albero di Natale”.

“Siamo felici di avere nel cuore del nostro centro storico il “Christmas Market Mercato Creativo”di Artieri - dichiara Laura Toscano, Assessore alle Attività produttive del Comune di Acireale - con i suoi stand, luci, laboratori creativi e spettacoli. Ci auguriamo che le famiglie si immergano nel clima natalizio e festoso che verrà realizzato ed abbiano l’opportunità di trascorrere momenti all’insegna dell’allegria e della spensieratezza”. La città di Acireale, durante il mese di dicembre, accoglierà non solo Artieri, ma anche la Casa di Babbo Natale, mercatini agroalimentari, attività per i più piccoli, il “Cammino dei Presepi”, cuntastorie itineranti: inoltre le più belle basiliche e chiese cittadine e piazza Duomo, ogni sera, saranno teatro di concerti e spettacoli suggestivi e di grande valore culturale. Per maggiori informazioni sull’evento Artieri e per scaricare il programma dettagliato visionare il sito www.artierimercatocreativo.it.