Christmas Market ai Minoriti

Dal 26 novembre al 31 dicembre in Via Minoriti a regnare sarà il Natale. In pieno centro storico una selezione dei migliori artigiani siciliani vi aspetta con addobbi natalizi, idee regalo super originali, dolciumi e molto altro. Un grande albero di Natale accoglierà gli ospiti di Scie che verranno guidati nel percorso, tra le casette degli artigiani, da un lungo e maestoso tappeto rosso.

A completare l'atmosfera ci saranno le luci di Natale e gli addobbi rigorosamente hand made. Naturalmente non sarebbe Natale senza le tipiche musiche dedicate a questo periodo dell'anno quindi, oltre alla filodiffusione, via Minoriti farà da palcoscenico a gruppi musicali che si esibiranno dal vivo.

Scie Eventi è l'organizzazione che dal 2013 realizza eventi unici e nei quali ad essere coinvolti sono solamente i veri artigiani. Acquistare qualcosa di artigianale significa possedere un oggetto unico ed irripetibile, originale e con una sua storia. Ogni pezzo artigianale infatti racconta la sua storia e quella dell'artigiano che gli ha dato vita, dalla materia prima al duro lavoro di trasformazione.

In questa storia a dominare sono sempre l'amore e la passione. Alcuni artigiani sono figli o nipoti di altri artigiani che hanno deciso di proseguire l'antica tradizione di famiglia, altri invece sono autodidatti, altri ancora hanno deciso di cambiare lavoro perché, stanchi della monotonia del loro vecchio impiego, hanno deciso di reinventarsi il lavoro facendo affidamento sulle proprie abilità manuali e creative.

Gli artigiani di Scie vi aspettano numerosi per presentarvi le loro creazioni e regalarvi una giornata di svago circondati dalla serenità che solo il clima natalizio riesce a trasmettere.