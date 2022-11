Christmas party, studenti universitari uniti per fare beneficenza

Le associazioni studentesche Hygea, Nike ed Actea hanno il piacere di invitare tutta la comunità studentesca questa sera, 30 Novembre, presso il V-Bonà, start ore 22:00. L’invito, esteso a tutti gli studenti dell’ateneo, ha uno scopo benefico: tutto il ricavato dell’evento verrà utilizzato per acquistare i regali di Natale per i bambini dei reparti pediatrici degli ospedali di Catania. Ci si rende conto, ancor di più in un periodo vicino alle festività natalizie, dell’importanza di compiere un bel gesto d’altruismo e di solidarietà nei confronti di chi ne ha bisogno e della bellezza di strappare un sorriso ad un bambino. La beneficenza è un atto nobile, una richiesta a cui nessuno può sottrarsi, ancor di più se è possibile unirla al divertimento!