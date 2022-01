15 Gennaio 2022 – CIASPOLATA SULL’ETNA – CRATERI E LAVE INNEVATE. A spasso con le racchette da neve per vivere il fascino del vulcano in inverno, attraversando boschi di betulle, faggi, pini larici e pendii di vecchi crateri. Con le ciaspole è possibile raggiungere e godere senza particolari difficoltà tecniche i luoghi più belli dell’Etna. Un luogo spettacolare ed una atmosfera perfetta per recuperare energia all’area aperta. L’itinerario sarà nel versante nord, nell’area tra Rifugio Baracca e Piano Provenzana.

Quota: € 25,00 – Comprende servizi di guida, noleggio delle ciaspole e bastoncini, assicurazione RCT e organizzazione escursione. In mancanza di neve faremo escursione a piedi, in questo caso senza l’uso delle ciaspole il costo sarà di € 20,00. Le spese non comprendono: spese di viaggio di a/r per raggiungere il luogo di ritrovo. Viaggio: utilizzo auto propria, (per autisti portare catene da neve). Ritrovo: sabato 15 Gennaio alle ore 09:00 Via Etnea, parcheggio di fronte la Chiesa Sant’Andrea Apostolo - Milo. (Etna). Ecco il link da cliccare per la posizione Google. https://goo.gl/maps/SopZcdpUifzr7z8dA. Fine escursione: ore 17:00 Milo.

Per eventuali altri luoghi d’incontro: contattale la guida. Pranzo: a sacco Percorso ad anello: ore di cammino 4/5 circa. Difficoltà: media. Attrezzatura necessaria: abbigliamento da trekking, k-way, ghette, zainetto, scarponi da trekking, cappello di lana, maglione, giacca a vento, guanti, 1,5 lt. d’acqua, (per autisti, catene da neve). Note: l’escursione sarà fatta a secondo delle normative Covid-19 vigenti. Alcuni giorni prima dell’escursione v’inviamo un’email con le ultime informazioni. L’escursione potrà subire variazioni a causa di eventi naturali non prevedibili ed in tale caso sarà la guida a decidere. Guida: Salvatore Marletta: contatti 3334987946 - Email: info@ciaotrekking.com.