Ciaspolata etnea: Monte Conca e rifugio Monte Baracca

Sicilia Gaia organizza una ciaspolata lungo il percorso della pista di fondo "Poiana", splendida pista dedicata allo sci di fondo che tra gli splendidi coni avventizi di varie epoche come il monte Conca e il Monte Baracca, vi porterà fino all' omonimo Rifugio di Monte Baracca meta della nostra escursione. Farete proprio li una breve sosta relax per poi ritornare al punto di inizio dallo stesso percorso.

Lunghezza percorso 5 km circa durata 4 ore. Difficoltà media. Abbigliamento consigliato, giacca e pantaloni da neve, berretto, Guanti, impermeabile, scaldacollo, occhiali da sole, acqua, pranzo al sacco.

Meeting point ore 9.00 Piano Provenzana Ethnic. Quota di partecipazione € 15,00, pagamento in loco. (include, guida naturalistica, organizzazione, polizza r.c. e infortuni). Noleggio ciaspole € 10,00 noleggio bastoncini € 2,00. Info 3928079089.

Prenotazione obbligatoria https://forms.gle/oKcFUfhcyoCKDVdWA. Posti limitati max 20 persone. L’evento verrà confermato con almeno 10 partecipanti ed è sconsigliato a soggetti cardiopatici o con problemi di deambulazione. L'utilizzo delle ciaspole dipenderà dalla quantità di neve rimanente, a seconda delle condizioni meteo. N.B. Catene o gomme da neve obbligatorie.