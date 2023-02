Ciaspolata nella faggeta del lago Maulazzo ghiacciato

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

La guida naturalistica Antonio Di Grazia propone un’escursione con l’ausilio delle ciaspole che, partendo da Portella Femmina Morta, nel Parco dei Nebrodi, si addentrerà in una fitta faggeta fino a giungere al Lago Maulazzo, un invaso artificiale di grande bellezza. La presenza della neve - e del ghiaccio sulla superficie lacustre - dona al paesaggio una veste nordica, che si presta a foto e riprese di grande effetto. L’escursione, di difficoltà facile, prevede la percorrenza di una stradella fiancheggiata da una rigogliosa vegetazione, lungo la quale si aprono scorci su pascoli ed ampie vallate. Lunghezza del percorso km 8,00 A/R; dislivello m. 100 circa.

Abbigliamento ed attrezzature: si richiede un equipaggiamento adeguato alla media montagna ed alla stagione invernale. Consigliati pantaloni da neve, giacca a vento, calzettoni, scarponi, cappello e guanti. Pranzo a sacco. Si ricorda che è obbligatorio per gli automezzi tenere a bordo le catene da neve. Per prenotazioni chiamare al numero +39 3409720896 entro le ore 21,00 del venerdì precedente (24 febbraio). L’escursione si svolgerà con un minimo di cinque fino ad un massimo di dieci partecipanti. La quota di partecipazione di 30 euro include il noleggio delle ciaspole, necessarie per affrontare il percorso. E’ possibile partecipare anche con attrezzatura propria al prezzo di 15 euro.