Ciaspolata sull'Etna, tra le lave ed i boschi innevati del versante Sud

Il Parco dell’Etna, in ciascuna delle sue contrade, racconta una storia fatta di interazioni tra l’uomo e l’ambiente naturale che hanno lasciato testimonianze rurali che rendono i luoghi di una bellezza unica. La presenza della neve rende questo paesaggio ancora più emozionante. Ciaspole ai piedi, è possibile addentrarsi comodamente su sentieri innevati per vivere una giornata invernale sul vulcano. Le guide ambientali escursionistiche Antonio Di Grazia ed Enrica Piera Paola Messina vi condurrano lungo un percorso in cui si incontreranno antichi casolari con ovili, rifugi storici, sentieri immersi in una pineta rigogliosa e ampi spazi lavici aperti con una superba vista dei crateri sommitali. Il percorso si snoderà lungo il versante Etna sud ed interesserà sentieri noti ed altri che rappresenteranno una piacevole scoperta.

Lunghezza del percorso km 8 A/R, dislivello m. 350.

Abbigliamento ed attrezzature: si richiede un equipaggiamento adeguato alla media montagna ed alla stagione invernale. Consigliati pantaloni da neve, giacca a vento, calzettoni, scarponi, cappello e guanti. Pranzo a sacco.

INFO E PRENOTAZIONI

Si ricorda che è obbligatorio per gli automezzi tenere a bordo le catene da neve. Per prenotazioni chiamare al numero +39 3409720896 entro le ore 21 del venerdi precedente. La quota di partecipazione di 30 euro include il noleggio delle ciaspole, necessarie per affrontare il percorso. E’ possibile partecipare anche con attrezzatura propria al prezzo di 15 euro.

PUNTO DI INCONTRO

Appuntamento alle h. 8,45 nel piazzale a dx di fronte all’Hotel ristorante “La nuova Quercia” SP 92