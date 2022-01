Ciaspolata sull'Etna: dai Sartorius al rifugio Monte Baracca

Sharing Sicily propone, dopo le abbondanti nevicate di gennaio sull'Etna, una ciaspolata in uno scenario fiabesco tra bianco candore, panorami mozzafiato e le bellezze invernali del nostro vulcano. Il percorso inizierà dal rifugio Citelli, ci incontreremo alle 9.00 e, dopo un caffè, indosseremo le nostre ciaspole. Inizieremo una piacevole escursione sulla neve fresca, tra torrenti ghiacciati, i coni eruttivi dei Monti Sartorius, pini e betulle!

Pranzeremo all'esterno del rifugio di Monte Baracca (o in un punto più panoramico, vedremo). Da qui inizieremo il ritorno, previsto intorno alle 15. Il nostro punto di arrivo sarà il Rifugio Citelli e, dopo tanta neve, vi potrete godere una cioccolata calda! Difficoltà escursione: Media (7km e 200 m. dislivello, su terreno innevato) non consigliata a chi soffre di malattie cardiache e respiratorie.

Per il corretto utilizzo delle ciaspole non vi preoccupate, vi sarà spiegato nel briefing iniziale e, comunque, sarà facile anche per i principianti. Abbigliamento necessario: Scarponi da trekking impermeabili, abbigliamento a strati anche pesante (preferibilmente impermeabile), acqua (1.5lt), pranzo a sacco, crema abbronzante (non sottovalutatela, una giornata soleggiata sulla neve è peggio che una giornata a mare ad Agosto, a casa del potere riflettente della neve). Meeting point al Rifugio Citelli alle ore 9:00. Posizione google maps: https://g.page/rifugio-citelli?share. Quota di partecipazione euro 15 € a persona + 10 € per noleggio ciaspole e bastoncini (totale euro 25 €).

Bambini sotto i 12 anni 5 € + 10 € per noleggio ciaspole e bastoncini (totale 15€). Per prenotare messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto "ciaspolata Etna sabato 29 gennaio " indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico. Eventuali disdette DOVRANNO ESSERE COMUNICATE CON ANTICIPO dato che dovremo noleggiare l'attrezzatura per tempo. L'escursione sarà annullata in caso di condizione avverse. Nel periodo invernale vige l'obbligo di catene a bordo che potete acquistare in qualsiasi autoricambi a prezzi modici.