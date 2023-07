Ciauda Sicilia Multiculuri LIVE

Venerdì 14 luglio 2023 alle ore 21 si terrà il concerto di Ciauda. Accompagnato da una formazione tutta nuova, Emanuele Di Giorgio, in arte Ciauda, si esibirà con brani tratti dal suo vecchio repertorio, per accontentare i più nostalgici, e qualche assaggio del nuovissimo album in uscita “Sicilia Multiculuri”.

"La Sicilia è sempre stata terra di conquista e la sua storia racconta di tutti quei popoli che sono giunti sulle sue terre e hanno contribuito a renderla così sfaccettata – spiega Di Giorgio. Dai tiranni delle colonie greche, ai proconsoli romani, passando per Barbari, Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini e Aragonesi, Spagnoli e Borboni che furono gli ultimi dominatori stranieri della Sicilia. Di tutti quei popoli ne conserva le tracce nella musica, nell’arte, nella lingua, nei volti della sua gente".

Il concerto di stasera sarà dunque un modo per presentare i nuovi musicisti che lo accompagneranno in questo straordinario viaggio, ognuno di loro porta la magia dei propri talenti, strumenti, voce e ritmo, aggiungendo il suo tocco in questo caleidoscopico progetto.

Sul palco si intrecceranno le storie musicali di Livia Bigi, Roberto Stimoli, Christian Torre, Cazumba Do Rio, Oumy Mbaye e per finire verrà presentato in anteprima assoluta il nuovo singolo. Ospiti della serata Marcela Llanos Randazzo, musicista, cantautrice e artista visiva e Juana Caravana, cantautrice. Presenta Leti Gori.