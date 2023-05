Pedara, si presenta "Nostos, un viaggio insieme al cibo nel periodo greco-romano"

Si terrà sabato 20 maggio 2023, alle ore 11, al Comune di Pedara, la conferenza stampa di presentazione di "Nostos, un viaggio insieme al cibo nel periodo greco- romano nel Mediterraneo". Un evento realizzato dal Comune di Pedara insieme alla Cna di Catania, all’Istituto Alberghiero Rocco Chinnici e l’Iss Salvatore Casella. L’incipit di Enrico Giannitrapani, archeologo preistorico, del Dipartimento di Culture e Società dell’Università di Palermo, apre la strada alle ricostruzioni del periodo greco romano dell’archeologa Ileana Contino, del Centro Studi Med. Mez. “Napoleone Colajanni” e di Francesca Valbruzzi, archeologa del Museo Interdisciplinare di Messina, insieme alle professoresse di Lettere Cristiana Leonardi e Giovanna Russo. Restituiscono la pubblicazione di antiche culture a strumento pratico quotidiano, le ricette greco-romane, rivisitate e rese attuali dai professori di Enogastronomia Vincenzo Mannino, Calogero Matina e Enzo Walter Sacco. E’ infatti dalla pubblicazione di questo testo, che nascono le attività che si terranno a Pedara, dal 20 al 28 maggio, come da programma allegato, sotto l’egida del bellissimo logo di Nostos, disegnato da Irene Tribulato. Nella conferenza stampa saranno presenti il Sindaco Alfio Cristaudo, insieme alla Giunta, al Presidente del Consiglio Francesco Laudani e al Consigliere comunale Salvo Bonaccorso –che in qualità di vice presidente della Consulta della Cultura ha partecipato alla realizzazione di numerose manifestazioni-, Calogero Matina, direttore artistico dell’evento, il Presidente del Centro Studi Med. Mez. Paolo Garofalo, Fabio Fidotta Dirigente scolastico ICS Casella, Giovanna Russo, collaboratore del Dirigente scolastico Luciano Maria Sambataro Ipssat Nicolosi – assente perché in un convegno alla Renaia -, Spinella Csain, Andrea Milazzo Cna. Sarà presente nel pubblico anche Marco Cappato.