Ciclotour: La timpa di Acireale e i suoi dintorni

Sabato 5 Settembre 2020 dalle ore 07.30 alle ore 14.00 non prendere impegni! FIAB Catania - MONTAinBIKE Sicilia A.S.D. e FIAB Acireale, Sezione di FIAB Catania MONTAinBIKE Sicilia A.S.D., propongono una passeggiata cicloturistica da Catania ad Acireale e ritorno (evento già programmato per il 25/07/2020). Scopriremo insieme la Timpa di Acireale e i suoi dintorni, lo splendido panorama di Acquegrandi, la frazione di S. Caterina e Capomulini. L'evento è stato principalmente pensato per quanti vogliano trascorrere alcune ore in armonia insieme alla nostra Associazione, e per quanti hanno sempre desiderato avventurarsi alla scoperta di nuove strade, in bicicletta, ma da soli non hanno mai avuto la possibilità di farlo. NON è una gara, ma semplicemente una passeggiata cicloturistica guidata da uno dei nostri Soci, profondo conoscitore delle bellezze paesaggistiche del nostro territorio. E' possibile partecipare con tutti i tipi di bicicletta, ECCETTO le bici da corsa (una parte del percorso, in base alle condizioni meteo dei giorni precedenti l'evento, potrebbe essere in sterrato compatto).

Programma (potrà subire variazioni)

ore 07.30 - Raduno in Piazza Trento - Catania (accanto Chiosco)

ore 07.45 - Partenza in bicicletta

ore 09.15 - Arrivo a Capomulini (Fraz. di Acireale (CT))

ore 09.30 - Visita delle frazioni di Acireale (CT)

ore 10.30 - Momento di ristoro (a carico dei partecipanti)

ore 11.30 - Visita del centro storico di Acireale (CT);

ore 12.30 - Partenza in bicicletta in direzione Piazza Trento - Catania

ore 14.00 - Arrivo in Piazza Trento - Catania e termine delle attività

Difficoltà Percorso: Medio. Lunghezza Itinerario: 40 Km. circa. Equipaggiamento: abbigliamento comodo adatto alla stagione, crema solare, cappellino, occhiali da sole, almeno 1 lt di acqua, camera d’aria di ricambio e kit riparazione bici. Contributo per attività associative: € 2,00 a persona, da versarsi alla partenza, comprensivo dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), Assicurazione Infortuni (AI). Il Ciclotour partirà da Catania, con possibilità di aggregarsi nelle località di passaggio. E' obbligatoria la prenotazione (GRATUITA) entro Giovedì 3 Settembre 2020 tramite Eventbrite. Il versamento del contributo, potrà essere effettuato alla partenza in contanti. Evento NON adatto ai minori d’età. L'evento in programma potrà essere annullato, o subire variazioni, in caso di avverse condizioni climatiche e/o per eventuali problemi tecnici o organizzativi. Il Ciclotour sarà confermato al raggiungimento di 5 partecipanti.

E' RACCOMANDATA L'ISCRIZIONE ENTRO IL 3 SETTEMBRE 2020. Daremo conferma del Ciclotour al raggiungimento del numero minimo previsto, per permettere ai partecipanti di poter organizzare al meglio i propri impegni. Il punto di ritrovo è fissato a Catania in Piazza Trento alle ore 07.30 (ci riconoscerai dalla bandiera FIAB e dai giubbini gialli che portiamo sempre con noi). In caso di ritardo si potrà contattare il 338 7637584 e raggiungerci.La partecipazione all'evento è GRATUITA ma RISERVATA SOLO AI NOSTRI SOCI. Non sei ancora Socio? Nessun problema! Vai al link https://bit.ly/FIAB_Catania-Iscrizione2020 e segui le istruzioni per iscriverti Ogni partecipante è responsabile di se stesso. SOLO i tesserati FIAB godono della Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi. Sia alla partenza che all'arrivo, sarà possibile iscriversi alla nostra Associazione. Per poter partecipare è NECESSARIO effettuare la registrazione. Invitiamo i partecipanti, a REGISTRASI link https://ciclotour-acirealetimpa.eventbrite.it, per consentirci di rispettare gli orari previsti. Si invita a prendere visione dell'informativa per la partecipazione alle cicloescursioni (protocollo di autocontrollo COVID) al link https://bit.ly/Informativa_COVID. I posti sono limitati a 20 partecipanti, perché sarà importante riuscire a garantire il giusto distanziamento e ad ascoltare la guida. Come l'ultima volta utilizzeremo ZELLO (applicazione per cellulare). Zello è scaricabile su Play Store (Android) o App Store (IOS), da utilizzare preferibilmente con ENTRAMBI gli auricolari.

Riassumendo, occorre: 1) Iscriversi entro il 03/09/2020 sulla piattaforma Eventbrite (https://ciclotour-acirealetimpa.eventbrite.it) 2) Installare sul proprio cellulare l'App Zello (al momento della partenza, occorrerà sintonizzarsi sul Canale di FIAB Catania). Informazioni sull'uso dell'App al link https://www.zello.com 4) Portare con sé mascherina e gel disinfettante personali 5) Portare con sé l'autocertificazione sottoscritta, in originale, che verrà consegnata al Capogita. Il modulo di autocertificazione potrà essere scaricato al link https://bit.ly/Modulo_Autocertificazione_COVID. In caso di dubbi o richiesta di informazioni, siamo raggiungibili ai seguenti recapiti: Telefono 095 3286095 Cellulare 338 7637584 e-mail info@fiabcatania.it.