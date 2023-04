Ciminiere: Festival diffuso di architettura dal 22 al 29 aprile

Dal 22 al 29 aprile si svolgerà in Sicilia il Festival diffuso di architettura “After. After History, Afterlife”, concepito come un Grand Tour dell’architettura siciliana degli ultimi 100 anni.

Sostenuto dalla Direzione generale Creatività contemporanea del Ministero della Cultura, il festival itinerante toccherà, con una prospettiva non tradizionale, dieci luoghi in provincia di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Siracusa e Catania.

Tra le tappe: Gibellina ed il suo progetto utopico, i grandi poli industriali di Augusta e Gela, Borgo Rizza (villaggio rurale di epoca fascista costruito per colonizzare il latifondo) e infine le Ciminiere, il 28 e il 29 aprile, con il sostegno della Città metropolitana di Catania.

Sul sito After Festival — PROGRAMMA IT tutte le informazioni sul programma e la modalità di prenotazione alle visite del festival :After. After History, Afterlife.