Cine cena e film all'Arena Adua

Domenica 30 giugno, dalle ore 20 in poi, VeganOsteria vi aspetta nella verde e accogliente Arena Adua (via San Nicolò al Borgo, Catania) per un'originale cine cena con le specialità delle Alpi francesi, ispirata ai luoghi dell'emozionante film Anatomia di una caduta, di Justine Triet, Palma d'oro al Festival di Cannes.

Menu: Ratatouille, “caponata” d’oltralpe Marcellines, raviole con vegtomino e noci Fougasse savoyarde, “pizza” alpina Morceau de coeur, tartelletta con patè Carbonade des Alpes, brasato di seitan con verdure.

Biglietto film: 4 euro - ridotto 3,50 euro, cena: 6 euro. Inizio cena ore 20, inizio film ore 21. E' necessario prenotare la cena telefonando al 349.398325.