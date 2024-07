Cinema, il 24 luglio finale a Pedara per "CineMigrare" e "Sicily International Short League"

La rassegna internazionale di cinema senza frontiere CineMigrare e il concorso di cortometraggi Sicily International Short League stanno per concludersi con la fase finale, che avrà luogo il 24 luglio nel suggestivo Anfiteatro nel Parco Angelo D’Arrigo a Pedara, dopo due serate di semifinali caratterizzate da una grande partecipazione di pubblico. Le semifinali, svoltesi l’8 e il 16 luglio in Piazza Don Bosco a Pedara, hanno visto la proiezione di dieci cortometraggi selezionati dalla direzione artistica presieduta da Cirino Cristaldi. Questi cortometraggi sono stati scelti tra oltre mille pervenuti da tutto il mondo. Il pubblico presente ha votato i migliori, e i finalisti ora competono per aggiudicarsi la vittoria della Sicily Short International League. Durante le semifinali sono stati anche proiettati i quattro corti finalisti di CineMigrare, giunta alla sua ottava edizione, che promuove l’importante missione di sensibilizzazione attraverso l’arte del cinema. Il 24 luglio, i cortometraggi scelti dalla giuria popolare si contenderanno il Premio del Pubblico al Miglior Film (Audience Award – Best Film) sia per CineMigrare che per il concorso Sicily International Short League.

Oltre a questi premi, sono previsti ulteriori riconoscimenti: l’associazione Penelope decreterà il Premio Speciale alla Miglior Regia nell’ambito di CineMigrare, che sarà consegnato dal presidente Giuseppe Bucalo. Un altro importante premio, il Globus Network Prize volto alla valorizzazione del territorio, sarà consegnato da Enzo Stroscio, presidente di Globus Network. La finale, così come le serate precedenti, sarà condotta da Simona Zagarella. Le due serate dell’8 e del 16 luglio sono state aperte dalle talentuose artiste Maria Gioanna Barbagallo e Dalia Di Guardo, che con le loro vibranti voci hanno incantato il pubblico presente.

L'evento è organizzato dall'associazione No_Name in partnership con l'Associazione Pennagramma e patrocinato dai comuni di Pedara e Mascalucia, che ringraziano sindaci e amministrazioni per il sostegno dato all'iniziativa. Tra i finalisti del concorso Sicily International Short League, presentati a Pedara l'8 luglio, troviamo “Witness” (Iran, regia di Aida Tebianian), “Embrasse-moi” (Francia, regia di Hristo Todorov) e “The winner” (Italia, regia di Marco Ferrara).

I finalisti presentati il 16 luglio includono “Super Giò” (Italia, regia di Gianni Aureli), “Marcello tra i rami” (Italia, regia di Stephan Bookas e Giorgia Amodio) e “Oltre il telo” (Italia, regia di Federica Pace). Per la Rassegna Internazionale di Cinema senza Frontiere, CineMigrare, i finalisti sono “Una goccia” (Italia, regia di Valeria Weerasinghe), “Marrobbio” (Italia, regia di Damiano Impiccichè), “El regalo” (Spagna, regia di Rosario Pardo) e “Amina” (Italia, regia di Serena Tondo).