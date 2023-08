Prezzo non disponibile

Martedì 15 agosto 2023 appuntamento a partire dalle ore 19.30 con il 'Cine Picnic sul cratere'. Verrà proiettato sul grande schermo all'esterno (in mezzo al bosco) un film e si mangerà in stile picnic di fronte allo schermo. Per prenotare e scegliere il film telefonare al numero 3388686436.