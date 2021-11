Cineforum - Visioni fuori dagli schemi

Arcigay Pegaso Catania è lieta di presentarvi "Visioni fuori dagli schemi". Un cineforum a tematica LGBT+ in cui gli "schemi" sono rappresentati dai rigidi confini eteronormativi e patriarcali in cui la società vorrebbe costringere tutte le persone a rientrare. Vi racconteremo storie di amori, di bullismo, di coraggio, di lotta per i pari diritti e per il riconoscimento delle diversità. Ad ogni proiezione seguirà un dibattito sui temi trattati nel film, pertanto vi raccomandiamo di presentarvi almeno 15 minuti prima dell'inizio della proiezione in modo da agevolare le operazioni di controllo del Green Pass e poter iniziare puntuali alle ore 18.00. Tutte le proiezione saranno ad ingresso libero e si terranno presso la sede ARCI in corso Sicilia 97. (Non dimenticate la mascherina).

DOMENICA 28 NOVEMBRE - TUTTI PARLANO DI JAMIE (115 minuti). Anno: 2021 - Regista: Jonathan Butterell.

DOMENICA 12 DICEMBRE - GLI ANNI AMARI (112 minuti). Anno: 2019 – Regista: Andrea Adriatico.