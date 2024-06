Cinema, arrivano in città "Gli immortali" di Anne Riitta Ciccone

Arriva nelle sale siciliane “Gli immortali”, il nuovo film della regista italo - finlandese Anne Riitta Ciccone, che è stato presentato nel corso dell’ultima edizione del Festival del Cinema di Roma. “Gli immortali” sarà presentato in città, venerdì 21 giugno alle 20,30 al cinema Ariston, in via Balduino, dalla stessa regista, dai due protagonisti Gelsomina Pascucci e David Coco e Lorenzo d’Amico De Carvalho che ne ha curato il montaggio.

La regista Anne Riitta Ciccone, presenta così il suo ultimo lavoro: “Questo è un film che dovevo fare molti anni fa, perché è una storia vera, frutto di una promessa, che ruota intorno a un tema talmente universale da necessitare che mi distaccassi più possibile dalla verità per renderla verosimile. Sono contenta di aver aspettato perché, nel frattempo, ho esplorato e preso coraggio nel consolidare una ricerca onesta. Non potevo che realizzare questa storia vera, con il linguaggio e la visione che sono il mio modo di vedere il mondo, per quelli che, come me, preferiscono la rappresentazione della realtà, non la sua imitazione. Ho costruito questa storia drammatica con la natura che è delle tragedie greche, ma la volevo realizzare con uno stile e un ritmo da film di fantascienza”.