'Cinema sospeso' con 'A cielo aperto'

Venerdì 12 Luglio vi aspettiamo in Piazza alle 21:00 per un evento davvero speciale: la proiezione del film "Cielo Aperto" a cui parteciperà anche il regista Ruggero Romano con la formula del cinema sospeso.

Che cos'è il cinema sospeso? Si tratta di un nuovo modello di distribuzione cinematografica ideato da Movies Move Us (@movies.moveus), casa di produzione e distribuzione cinematografica indipendente fondata e diretta dal regista Ruggero Romano.

Il modello rivoluzionario, inclusivo e sostenibile ha l’obiettivo di democratizzare la distribuzione dei film attraverso un sistema trasparente di "pay-it-forward".

Riprendendo il nome e il concetto del “Caffè Sospeso”, ogni spettatore avrà l’opportunità, a fine film, di decidere se regalare uno o più biglietti per la proiezione successiva in un ‘altra città.

In questo modo, associazioni e collettivi culturali con uno spazio in gestione potranno accogliere e ospitare la proiezione ad accesso gratuito in un processo fondato sul dono, rendendo possibile un tour cinematografico svincolato dai meccanismi di distribuzione tradizionali.