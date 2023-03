Cinema, Beppe Fiorello a Catania per la prima del suo "Stranizza d'amuri"

Sale piene al cinema Ariston per la prima in sala di "Stranizza d'amuri", esordio da regista per Beppe Fiorello. In sala lo stesso attore e regista e l'attrice Simona Malato. "Sono felice ed emozionato di essere qui a presentarvi questo film che esce nelle sale il giorno in cui Franco Battiato, avrebbe compiuto 78 anni. Il titolo del film è uguale a quello di una sua bellissima canzone ed è stato per una ispirazione, una scintila. Meraviglioso essere qui tra amici a presentare il film, a pochi chilometri dal luogo dove è accaduto il drammatico fatto di cronaca che ha ispirato "Stranizza d'amuri",

Il film è, infatti, ispirato al delitto di Giarre, la storia di due ragazzi, Giorgio e Antonio, che nel 1980 furono uccisi perché omosessuali. Una vicenda senza ancora un colpevole da cui nacque il primo circolo Arcigay.

Dopo la presentazione Fiorello ha voluto immortalare il cinema Ariston con la locandina del suo film in evidenza e non si è sottratto allo scatto del cronista. "Presto, presto che devo tornare dentro dalla gente, ciao, ciao."