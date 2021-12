Circo Greca-Orfei a Catania, come avere i biglietti scontati

Orario non disponibile

Quando Dal 08/12/2021 al 30/01/2022 Orario non disponibile

Dall'8 Dicembre 2021 al 30 Gennaio 2022 torna a vivere lo spettacolo dal vivo del Circo Greca Orfei, e la prima città ad essere visitata dalla nuova tournèe sarà Catania.

I posti disponibili:

Biglietto settore Poltroncina Adulto - € 9,00 invece di € 15,00

Biglietto settore Poltroncina Bambino - € 7,00 invece di € 13,00

Condizioni:

I posti vengono assegnati dalla produzione.

Se acquisti più di un biglietti, ti assicuriamo che avrai posti affiancati.

Per accedere all'evento è necessario presentarsi con un Green Pass in corso di validità.

Validità:

I biglietti sono OPEN, non hanno una data specifica, puoi decidere quando andare in massima flessibilità!

Come Funziona:

1) Acquista l'Offerta

2) Ricevi via email la conferma d'ordine con direttamente in allegato il voucher per accedere.

3) Stampa il voucher o presentalo in formato digitale (tramite smartphone) all'ingresso dell'evento la sera dello spettacolo.